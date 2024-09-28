ВСУ ликвидировали уже 650 тысяч оккупантов: обновленные потери России

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин увеличил численность армии РФ на 180 тысяч - до 2 млн 289 тысяч человек. Число военнослужащих увеличилось до 1,5 млн человек.

Британская разведка отмечает, что Россия продолжает заманивать контракт призывников, чтобы пополнять армию для войны против Украины.

Как сообщили источники, план набора контрактников в России выполняется только на 70%.

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