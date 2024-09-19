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План набору контрактників в Росії виконується тільки на 70%, - джерела

Київ, Четвер 19 вересня 2024 08:45
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План набору контрактників в Росії виконується тільки на 70%, - джерела Фото: план набору контрактників в Росії виконується тільки на 70% (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

У Росії зменшуються темпи набору новобранців в армії, готових воювати за гроші. За останній місяць план набору контрактників був виконаний менш ніж на 70%.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Мирний план і кінець війни? Чи штовхає Захід Україну на переговори та чим відповість Зеленський".

Співрозмовник РБК-Україна у Силах оборони припускає, що цієї осені у Росії може виникнути дилема: проведення мобілізації або ж можливе зменшення темпу наступу. Раніше такої проблеми не було за рахунок вербування добровольців за контрактом. За даними видання, в окремі місяці план набору виконувався навіть на 115%.

Але протягом останніх місяців цей показник почав зменшуватися. За інформацією від джерел РБК-Україна, за останній місяць план набору контрактників на війну з Україною був виконаний менш ніж на 70%. При цьому лише п'ята частина російських призовників погоджують йти на контракт.

Це свідчить про те, що все менше росіян хочуть йти на війну за гроші. Тому проблема добору до окупаційної армії неминуче рано чи пізно постане перед Кремлем. Нова хвиля мобілізації потягне за собою додаткові навантаження на бюджет РФ і соціальне невдоволення, без якого диктатор Володимир Путін, схоже, волів би обійтись.

Мобілізація в Росії

У Росії офіційно не оголошували нову хвилю мобілізації. Але росіяни постійно поповнюють армію за рахунок призовників та контрактників. Як повідомляла українська розвідка, Росія також вербує найманців-іноземців на війну проти України.

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін збільшив кількість російської армії на 1,5 млн. Тепер чисельність окупаційних військ може становити до 2 млн 389 тисяч осіб.

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