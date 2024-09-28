ЗСУ ліквідували вже 650 тисяч окупантів: оновлені втрати Росії

Втрати Росії на війні проти України вже перевищили 650 тисяч солдатів. За останню добу українські захисники ліквідували 1470 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника станом на 28 вересня 2024 року орієнтовно склали:

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін збільшив чисельність армії РФ на 180 тисяч - до 2 млн 289 тисяч осіб. Кількість військовослужбовців збільшилася до 1,5 млн осіб.

Британська розвідка наголошує, що Росія продовжує заманювати на контракт призовників, щоб поповнювати армію для війни проти України.

Як повідомили джерела РБК-Україна, план набору контрактників в Росії виконується тільки на 70%.

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