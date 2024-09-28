ВСУ ликвидировали уже 650 тысяч оккупантов: обновленные потери России

Потери России на войне против Украины уже превысили 650 тысяч солдат. За последние сутки украинские защитники ликвидировали 1470 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника на 28 сентября 2024 года ориентировочно составили:

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин увеличил численность армии РФ на 180 тысяч - до 2 млн 289 тысяч человек. Число военнослужащих увеличилось до 1,5 млн человек.

Британская разведка отмечает, что Россия продолжает заманивать контракт призывников, чтобы пополнять армию для войны против Украины.

Как сообщили источники, план набора контрактников в России выполняется только на 70%.

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