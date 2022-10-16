ЗСУ ліквідували вже 65 тисяч окупантів: оновлені втрати Росії

Українські захисники за останню добу знищили ще 300 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 65 тисяч своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.10 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія не може виробляти сучасні ракети з тією швидкістю, з якою армія витрачає їх.

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