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ВСУ ликвидировали уже 65 тысяч оккупантов: обновленные потери России

Фото: Россия потеряла в войне против Украины уже 65 тысяч солдат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 300 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 65 тысяч своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.10 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 65000 (+300) человек ликвидировано,
  • танков - 2529 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 5193 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 1589 (+7) ед,
  • РСЗО - 365 (+0) ед,
  • средства ПВО - 186 (+0) ед,
  • самолетов - 268 (+0) ед,
  • вертолетов - 242 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1224 (+14),
  • крылатые ракеты - 316 (+0),
  • корабли/катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3959 (+8) ед,
  • специальная техника - 143 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

Напомним, по данным британской разведки, Россия не может производить современные ракеты с той скоростью, с которой армия тратит их.

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