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ЗСУ ліквідували вже 61 тисячу російських військових, - Генштаб

Фото: ЗСУ ліквідували вже 61 тисячу російських військових (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Минулої доби українські військові ліквідували 200 військових країни-окупанта. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 61 000 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Криворізькому напрямках.

Загальні бойові втрати Росії на 5 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 61000 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків - 2435 (+11);
  • бойових броньованих машин - 5038 (+20);
  • артилерійських систем - 1414 (+7);
  • РСЗВ - 341 (+1);
  • засоби ППО - 177 (+0);
  • літаків - 266 (+0);
  • вертольотів - 232 (+4);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1032 (+4);
  • крилаті ракети - 246 (+0);
  • кораблі/катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3841 (+18);
  • спеціальної техніки - 132 (+1).

Нагадаємо, згідно з даними британської розвідки, українські війська продовжують досягати успіхів у наступальних операціях як на північно-східному, так і на південному фронтах.

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