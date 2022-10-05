ЗСУ ліквідували вже 61 тисячу російських військових, - Генштаб

Минулої доби українські військові ліквідували 200 військових країни-окупанта. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 61 000 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Криворізькому напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 5 жовтня орієнтовно склали:
Нагадаємо, згідно з даними британської розвідки, українські війська продовжують досягати успіхів у наступальних операціях як на північно-східному, так і на південному фронтах.
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