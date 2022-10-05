ВСУ ликвидировали уже 61 тысячу российских военных, - Генштаб

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 200 военных страны-оккупанта. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 61 000 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Наибольшие потери за прошлые сутки российские оккупанты понесли на Краматорском и Криворожском направлениях.

Напомним, согласно данным британской разведки, украинские войска продолжают добиваться успехов в наступательных операциях как на северо-восточном, так и на южном фронтах.

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