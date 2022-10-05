Британська розвідка повідомила про значні успіхи у наступі ЗСУ на двох фронтах
Україна продовжує досягати успіхів у наступальних операціях як на північно-східному, так і на південному фронтах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, на північному сході, у Харківській області, Україна зараз зайняла значну частину території на схід від річки Оскіл. Українські з'єднання просунулися за річку до 20 км у смугу оборони Росії у бік вузла постачання місто Сватове.
"Вельми ймовірно, що Україна тепер може завдати удару по ключовій дорозі Сватово-Кремінна з більшості своїх артилерійських систем, що ще більше обмежить можливості Росії щодо поповнення своїх підрозділів на сході", - йдеться у повідомленні.
У політичному плані російське керівництво, швидше за все, буде стурбоване наближенням передових українських підрозділів до кордонів Луганської області, яку, як заявила Росія, офіційно анексувала минулої п'ятниці, зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, Україна активізувала свої наступальні операції на північному сході країни. Частини просуваються як мінімум на двох напрямках на схід від річок Оскіл та Сіверський Донець, де групувалися сили ЗСУ після попереднього наступу на початку вересня.
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