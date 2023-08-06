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ЗСУ ліквідували ворожий спостережний комплекс в Херсонській області

Фото: ЗСУ ліквідували ворожий комплекс спостереження (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України ліквідували ворожий спостережний комплекс "Муром-М" в Херсонській області,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної гвардії України.

"Ворожий спостережний комплекс було розміщено на мосту через річку Конку на Херсонщині. За його допомогою окупанти вели цілодобове спостереження, з метою недопущення прориву військ Сил оборони України", - повідомили в Нацполіції.

За даними правоохоронців, бійці 11 бригади імені Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України вирахували координати ворожого засобу відеоспостереження й одним точним ударом нанесли вогневе ураження.

"Муром-М"

Це система для далекого візуального спостереження. Він оснащений оптичною камерою з гарним зумом, яка дозволяє розгледіти людину на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км.

Нагадаємо, вчора ввечері та цієї ночі російські окупанти масовано обстріляли Україну. Загарбники випустили крилаті ракети з моря, авіації та застосували дрони-камікадзе. Також була інформація про запуск "Кинджалів".

Сили протиповітряної оборони за ввечері 5 серпня та вночі 6 серпня збили 13 крилатих ракет "Калібр", 17 ракет Х-101/Х-555 та 27 дронів.

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