ВСУ ликвидировали вражеский наблюдательный комплекс в Херсонской области

"Вражеский наблюдательный комплекс был размещен на мосту через реку Конку на Херсонщине. С его помощью оккупанты вели круглосуточное наблюдение, с целью недопущения прорыва войск Сил обороны Украины", - сообщили в Нацполиции.

По данным правоохранителей, бойцы 11 бригады имени Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины вычислили координаты вражеского средства видеонаблюдения и одним точным ударом нанесли огневое поражение.

"Муром-М"

Это система для дальнего визуального наблюдения. Он оснащен оптической камерой с хорошим зумом, которая позволяет разглядеть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль за 8 км и людей за 4 км.

Напомним, вчера вечером и этой ночью российские оккупанты массированно обстреляли Украину. Захватчики выпустили крылатые ракеты с моря, авиации и применили дроны-камикадзе. Также была информация о запуске "Кинжалов".

Силы противовоздушной обороны вечером 5 августа и ночью 6 августа сбили 13 крылатых ракет "Калибр", 17 ракет Х-101/Х-555 и 27 дронов.

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