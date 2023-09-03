Нацгвардійці ліквідували три ворожі танки. Клименко показав відео

Бійці Національної гвардії України на східному напрямку ліквідували три танки російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

"Східний напрямок. Наші аеророзвідники з 27-ої бригади Нацгвардії продовжують знищувати ворожу техніку", - повідомив Клименко.

За даними міністра, в результаті проведеної спецоперацію російські військові втратили три танки.

Нагадаємо, ми також повідомляли, що сьогодні, 3 вересня, українські захисники знищили російський катер "Тунець" в Чорному морі. Під час операції було ліквідовано 6 окупантів.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові продовжують наступ на двох напрямках - Мелітопольському та Бахмутському. При цьому захисники відбивають атаки ворога на сході України.

Представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі 1 вересня заявив, що українські війська за останні дні домоглися помітного прогресу на південному напрямку.

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