ЗСУ ліквідували три позиції та техніку окупантів на Харківському напрямку

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що за добу 26 квітня росіяни в половину збільшили число штурмів на Покровському напрямку та активізували новий, замість Курщини. Загалом на фронті 174 боєзіткнень за добу.

Крім того, втрати РФ склали 1030 військових. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 114 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 136 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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