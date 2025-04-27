РФ різко наростила штурми під Покровськом, активізувався новий напрямок: що на фронті

За добу 26 квітня росіяни в половину збільшили число штурмів на Покровському напрямку та активізували новий, замість Курщини. Загалом на фронті 174 боєзіткнень за добу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Ситуація на Покровському напрямку

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 68 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Успенівка, Преображенка, Котлярівка та Андріївка.

За добу росіяни в половину збільшили кількість штурмів на Покровському напрямку. На ранок 26 квітня на цій ділянці фіксували лише 44 атаки ворога.

Активізувався новий напрямок

Враховуючи зменшення штурмів у Курській області, яке ймоввірно, появ'язане з заявою глави Кремля Володимира Путіна про нібито "звільнення" Курської області, окупанти активізували дії в районі Торецька.

"На Торецькому напрямку ворог здійснив 29 атак в районах Дружби, Леонідівки, Кримського та Торецька", - зазначають у Генштабі.

Таким чином на ранок 27 квітня Торецький та Покровський напрямки стали "найгарячишими" ділянками фронту.

Яка обстановка на інших ділянках

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Українські оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Надія, Греківка, Нове, Новомихайлівка та в напрямку Серебрянки.



На Сіверському напрямку ЗСУ успішно зупинили три атаки противника в районах населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку окупанти 13 разів атакували у районах Часового Яру, Курдюмівки, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Привільне, Дніпроенергія та Розлив.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Степове, Мала Токмачка та Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку українські оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

На Харківському та Гуляйпільському напрямках вчора ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.