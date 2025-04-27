ВСУ ликвидировали три позиции и технику оккупантов на Харьковском направлении

Ситуация на фронте

Напомним, что за сутки 26 апреля россияне в половину увеличили число штурмов на Покровском направлении и активизировали новый, вместо Курщины. Всего на фронте 174 боестолкновений за сутки.

Кроме того, потери РФ составили 1030 военных. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 5 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 114 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 136 единиц автомобильной техники оккупантов.

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