ВСУ ликвидировали еще полтысячи россиян. Генштаб обновил потери врага
Потери России в войне против Украины превысили 237 тысяч военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 500 российских захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 16 июля 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава - 237 680 (+500) человек ликвидировано,
- танков - 4107 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 8026 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 4481 (+18) ед,
- РСЗО - 681 (+1) ед,
- средства ПВО - 425 ед,
- самолетов - 315 ед,
- вертолетов - 310 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3820 (+13),
- крылатые ракеты - 1273 ед,
- корабли /катера - 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7044 (+8) ед,
- специальная техника - 666 (+2).
Россия несет потери на войне
Минобороны России с начала полномасштабного вторжения в Украину скрывает потери армии РФ. Также неизвестны потери среди наемников российских ЧВК.
Как сообщают российские СМИ, с началом контрнаступления украинских войск в России существенно выросли потери среди офицеров и командного состава.
По словам замминистра обороны Анны Маляр, на юге Украины, а именно на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где продолжаются бои, соотношение потерь украинских и российских военных составляет 1 к 5,3.
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