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ВСУ ликвидировали еще полтысячи россиян. Генштаб обновил потери врага

Новина українською →
Украина, Воскресенье 16 июля 2023 08:32
ВСУ ликвидировали еще полтысячи россиян. Генштаб обновил потери врага Фото: Россия потеряла в войне против Украины уже более 237 тысяч солдат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Потери России в войне против Украины превысили 237 тысяч военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 500 российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 16 июля 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - 237 680 (+500) человек ликвидировано,
  • танков - 4107 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 8026 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 4481 (+18) ед,
  • РСЗО - 681 (+1) ед,
  • средства ПВО - 425 ед,
  • самолетов - 315 ед,
  • вертолетов - 310 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3820 (+13),
  • крылатые ракеты - 1273 ед,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7044 (+8) ед,
  • специальная техника - 666 (+2).

Россия несет потери на войне

Минобороны России с начала полномасштабного вторжения в Украину скрывает потери армии РФ. Также неизвестны потери среди наемников российских ЧВК.

Как сообщают российские СМИ, с началом контрнаступления украинских войск в России существенно выросли потери среди офицеров и командного состава.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, на юге Украины, а именно на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где продолжаются бои, соотношение потерь украинских и российских военных составляет 1 к 5,3.

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