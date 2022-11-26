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ЗСУ ліквідували ще півтисячі росіян: оновлені втрати ворога

Фото: українські бійці за добу ліквідували ще 560 окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники за останню добу знищили ще понад півтисячі окупантів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила вже 86 710 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 26 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 86710 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків - 2901 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 5848 (+4) од,
  • артилерійських систем - 1896 (+1) од,
  • РСЗВ - 395 (+0) од,
  • засоби ППО - 209 (+0) од,
  • літаків - 278 (+0) од,
  • гелікоптерів - 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1554 (+1),
  • крилаті ракети - 531 (+0),
  • кораблі/катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4406 (+2) од,
  • спеціальна техніка - 163 (+0).

Нагадаємо, у ЗСУ заявили, що погодні умови можуть сповільнити атаки ворога на Бахмутському та Авдіївському напрямках, які найскладнішими ділянками фронту.

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