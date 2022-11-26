ЗСУ ліквідували ще півтисячі росіян: оновлені втрати ворога

Українські захисники за останню добу знищили ще понад півтисячі окупантів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила вже 86 710 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, у ЗСУ заявили, що погодні умови можуть сповільнити атаки ворога на Бахмутському та Авдіївському напрямках, які найскладнішими ділянками фронту.

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