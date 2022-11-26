ВСУ ликвидировали еще полтысячи россиян: обновленные потери врага

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще более полтысячи оккупантов. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла уже 86 710 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 26 ноября ориентировочно составили:

Напомним, в ВСУ заявили, что погодные условия могут замедлить атаки врага на Бахмутском и Авдеевском направлениях, которые являются самыми сложными участками фронта.

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