ВСУ ликвидировали еще полтысячи россиян: обновленные потери врага

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще более полтысячи оккупантов. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла уже 86 710 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 26 ноября ориентировочно составили:
Напомним, в ВСУ заявили, что погодные условия могут замедлить атаки врага на Бахмутском и Авдеевском направлениях, которые являются самыми сложными участками фронта.
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