ЗСУ ліквідували ще півтисячі росіян: оновлені втрати ворога
Фото: українські бійці за добу ліквідували ще 560 окупантів (Getty Images)
Українські захисники за останню добу знищили ще понад півтисячі окупантів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила вже 86 710 своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 26 листопада орієнтовно склали:
- особового складу - близько 86710 (+560) осіб ліквідовано,
- танків - 2901 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 5848 (+4) од,
- артилерійських систем - 1896 (+1) од,
- РСЗВ - 395 (+0) од,
- засоби ППО - 209 (+0) од,
- літаків - 278 (+0) од,
- гелікоптерів - 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1554 (+1),
- крилаті ракети - 531 (+0),
- кораблі/катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4406 (+2) од,
- спеціальна техніка - 163 (+0).
Нагадаємо, у ЗСУ заявили, що погодні умови можуть сповільнити атаки ворога на Бахмутському та Авдіївському напрямках, які найскладнішими ділянками фронту.
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