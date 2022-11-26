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ВСУ ликвидировали еще полтысячи россиян: обновленные потери врага

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Украина, Суббота 26 ноября 2022 09:26
ВСУ ликвидировали еще полтысячи россиян: обновленные потери врага Фото: украинские бойцы за сутки ликвидировали еще 560 оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще более полтысячи оккупантов. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла уже 86 710 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 26 ноября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 86 710 (+560) человек ликвидировано,
  • танков - 2901 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 5848 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 1896 (+1) ед,
  • РСЗО - 395 (+0) ед,
  • средства ПВО - 209 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1554 (+1),
  • крылатые ракеты - 531 (+0),
  • корабли/катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4406 (+2) ед,
  • специальная техника - 163 (+0).

Напомним, в ВСУ заявили, что погодные условия могут замедлить атаки врага на Бахмутском и Авдеевском направлениях, которые являются самыми сложными участками фронта.

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