ВСУ ликвидировали еще полтысячи россиян: обновленные потери врага
Фото: украинские бойцы за сутки ликвидировали еще 560 оккупантов (Getty Images)
Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще более полтысячи оккупантов. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла уже 86 710 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 26 ноября ориентировочно составили:
- личного состава - около 86 710 (+560) человек ликвидировано,
- танков - 2901 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 5848 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 1896 (+1) ед,
- РСЗО - 395 (+0) ед,
- средства ПВО - 209 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1554 (+1),
- крылатые ракеты - 531 (+0),
- корабли/катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4406 (+2) ед,
- специальная техника - 163 (+0).
Напомним, в ВСУ заявили, что погодные условия могут замедлить атаки врага на Бахмутском и Авдеевском направлениях, которые являются самыми сложными участками фронта.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.