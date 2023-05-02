ЗСУ ліквідували ще майже півтисячі окупантів: Генштаб оновив втрати російської армії

Загальні бойові втрати російської армії станом на 2 травня орієнтовно склали:

особового складу - близько 191420 (+460) осіб ліквідовано,

танків - 3701 (+1) од,

бойових броньованих машин - 7193 (+1) од,

артилерійських систем - 2930 (+9) од,

РСЗВ - 544 (+0) од,

засоби ППО - 298 (+3) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2477 (+1),

крилаті ракети - 947 (+15),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5851 (+6) од,

спеціальна техніка - 360 (+1).

Нагадаємо, у Білому домі повідомляли, що наступ росіян на Бахмут провалився. З грудня минулого року в боях загинуло близько 20 тисяч загарбників.

Проте окупанти продовжують наступати на сході. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

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