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ЗСУ ліквідували ще майже півтисячі окупантів: Генштаб оновив втрати російської армії

Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати російської армії (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові за минулу добу знищили 460 російських загарбників. Загалом з початку повномасштабної війни армія РФ втратила понад 191 тисячу своїх вояків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати російської армії станом на 2 травня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 191420 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків - 3701 (+1) од,
  • бойових броньованих машин - 7193 (+1) од,
  • артилерійських систем - 2930 (+9) од,
  • РСЗВ - 544 (+0) од,
  • засоби ППО - 298 (+3) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2477 (+1),
  • крилаті ракети - 947 (+15),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5851 (+6) од,
  • спеціальна техніка - 360 (+1).

Нагадаємо, у Білому домі повідомляли, що наступ росіян на Бахмут провалився. З грудня минулого року в боях загинуло близько 20 тисяч загарбників.

Проте окупанти продовжують наступати на сході. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

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Війна Росії проти УкраїниГенштаб ВСУ