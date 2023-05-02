ЗСУ ліквідували ще майже півтисячі окупантів: Генштаб оновив втрати російської армії

Українські військові за минулу добу знищили 460 російських загарбників. Загалом з початку повномасштабної війни армія РФ втратила понад 191 тисячу своїх вояків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати російської армії станом на 2 травня орієнтовно склали:
Нагадаємо, у Білому домі повідомляли, що наступ росіян на Бахмут провалився. З грудня минулого року в боях загинуло близько 20 тисяч загарбників.
Проте окупанти продовжують наступати на сході. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
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