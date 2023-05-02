ВСУ ликвидировали еще почти полтысячи оккупантов: Генштаб обновил потери российской армии

Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили 460 российских захватчиков. В общей сложности с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла более 191 тысячи своих вояк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери российской армии по состоянию на 2 мая ориентировочно составили:
Напомним, в Белом доме сообщали, что наступление россиян на Бахмут провалилось. С декабря прошлого года в боях погибло около 20 тысяч захватчиков.
Однако оккупанты продолжают наступать на востоке. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
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