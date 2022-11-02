ЗСУ ліквідували ще 800 окупантів та "приземлили" літак: нові втрати РФ

Минулої доби українські військові знищили кілька одиниць ворожої авіації та ліквідували ще 800 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 73 270 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.
За добу найбільші втрати окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.
Загальні бойові втрати противника на 2 листопада орієнтовно склали:
Нагадаємо, за минулу добу ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ півдня було виконано майже 160 вогневих завдань . Зокрема, нашим бійцям вдалося знищити 25 окупантів, 3 реактивні системи залпового вогню "Град" та САУ "Акація".
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