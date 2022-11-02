ЗСУ на півдні знищили три склади боєприпасів та кілька ворожих "Градів"
Минулої доби ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ півдня було виконано майже 160 вогневих завдань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .
Повідомляється про знищення 25 окупантів, 3 реактивних систем залпового вогню "Град", самохідної великокаліберної гаубиці "Акація" та самохідної артилерійсько-мінометної установки "Нона", зенітно-ракетного комплексу "Тор", 11 одиниць автобронетехніки. боєприпасами у Баштанському, Бериславському та Генічеському районах.
Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку суттєвих змін не зазнала: залишається стабільно складною, але контрольованою.
Окупанти ведуть оборонні дії та намагаються утримати зайняті рубежі.
Після обіду, внаслідок бойового зіткнення розвідувальних груп поблизу Дудчан, окупанти, зазнавши втрат, відступили.
За позиціями наших військ, прилеглих до лінії фронту громадах та тилових районів ворог б'є з усього наявного озброєння, використовує авіацію та дрони-камікадзе, дрони-розвідники. Понад три десятки вильотів здійснили повітряні шпигуни.
Опівдні реактивною системою залпового вогню ворог ударив Маргенецькою громадою Нікопольщини з напрямку Енергодару. Обійшлося без втрат та руйнувань.
Також окупанти атакували наші позиції із тимчасово окупованої Херсонщини двома ударними дронами-камікадзе типу "Ланцет" у Бериславському та Миколаївському районах. Без жертв.
Росіяни продовжують обстрілювати баржу із зерном у Бузько-Дніпровсько-Лиманському каналі.
Чотири рази парою гелікоптерів Ка-52 ворог бив по наших позиціях та звільнених селах Херсонщини, а по обіді додав штурмову авіацію. Попередньо – без людських втрат.
Нашою авіацією завдано 8 авіаційних ударів по скупченням живої сили та техніки, по зенітно-ракетному комплексу та опорному пункту ворога.
У Чорному морі знаходиться угруповання із 10 кораблів, які продовжують маневри під прикриттям кримського узбережжя. Напоготові 1 БДК та 1 надводний ракетоносій, споряджений вісьмома "Калібрами".
Нагадаємо, 31 жовтня сили ППО впоралися з черговою масованою ракетною атакою українських міст військами РФ.
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