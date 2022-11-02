ВСУ ликвидировали еще 800 оккупантов и "приземлили" самолет: новые потери РФ

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили несколько единиц вражеской авиации и ликвидировали еще 800 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 73 270 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.
За сутки наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.
Общие боевые потери противника на 2 ноября ориентировочно составили:
Напомним, за минувшие сутки ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ юга было выполнено почти 160 огневых задач. В частности, нашим бойцам удалось уничтодить 25 оккупантов, 3 реактивных систем залпового огня "Град" и САУ "Акация".
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