ЗСУ ліквідували ще 680 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Втрати Росії у війні проти України сягнули 240690 військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 680 російських загарбників. А також знищили 18 ворожих артсистем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 16 липня 2023 року орієнтовно склали:
Втрати Росії в Україні
Варто зазначити, що Міноборони Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну приховує втрати армії РФ.
Як повідомляють російські ЗМІ, що з початком контрнаступу українських військ у Росії суттєво зросли втрати серед офіцерів та командного складу.
За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на півдні України, а саме на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де тривають бої, співвідношення втрат українських та російських військових становить 1 до 5,3.
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