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ЗСУ ліквідували ще 600 окупантів та 30 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати росіян (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Втрати Росії у війні проти України сягнули 243 220 військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 600 російських загарбників, а також знищили 30 ворожих артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 25 липня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу - 243220 (+600) осіб ліквідовано;
  • танків - 4174 (+12) од;
  • бойових броньованих машин - 8131 (+13) од;
  • артилерійських систем - 4705 (+30);
  • РСЗВ - 698 (+1) од;
  • засоби ППО - 454 (+2) од;
  • літаків - 315 од;
  • гелікоптерів - 310 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3977 (+14);
  • крилаті ракети - 1307 (+9);
  • кораблі /катери - 18 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7194 (+12) од;
  • спеціальна техніка - 703 (+5).

Ситуація на фронті

За даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на таких напрямках:

  • Куп’янському;
  • Лиманському;
  • Бахмутському;
  • Авдіївському;
  • Мар’їнському.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), українські війська продовжують вести контрнаступальні дії на північ і південь від Бахмута. ЗСУ за минулий тиждень звільнили від окупантів чотири квадратних кілометри на цьому напрямку.

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