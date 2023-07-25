ЗСУ ліквідували ще 600 окупантів та 30 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога

Втрати Росії у війні проти України сягнули 243 220 військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 600 російських загарбників, а також знищили 30 ворожих артсистем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 25 липня 2023 року орієнтовно склали:
Ситуація на фронті
За даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на таких напрямках:
Як пише Інститут вивчення війни (ISW), українські війська продовжують вести контрнаступальні дії на північ і південь від Бахмута. ЗСУ за минулий тиждень звільнили від окупантів чотири квадратних кілометри на цьому напрямку.
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