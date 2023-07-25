ВСУ ликвидировали еще 600 оккупантов и 30 артсистем: Генштаб обновил потери врага

Потери России в войне против Украины составили 243 220 военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 600 российских захватчиков, а также уничтожили 30 вражеских артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 25 июля 2023 года ориентировочно составили:
Ситуация на фронте
По данным Генерального штаба, враг сосредотачивает свои усилия на следующих направлениях:
Как пишет Институт изучения войны (ISW), украинские войска продолжают вести контрнаступательные действия к северу и югу от Бахмута. ВСУ за прошедшую неделю освободили от оккупантов четыре квадратных километра в этом направлении.
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