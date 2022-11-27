ЗСУ ліквідували ще 600 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати ворога

Українські військові за минулу добу ліквідували ще 600 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила у війні вже близько 87310 військових вбитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.11 орієнтовно склали:
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.
Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомили, що українські військові за минулу добу відбили п’ять атак росіян на Донбасі, а окупанти тим часом готуються до нової хвилі прихованої мобілізації.
Додамо, також американський Інститут вивчення війни опублікував свіжу карту боїв в Україні.
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