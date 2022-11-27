ВСУ ликвидировали еще 600 оккупантов за сутки: Генштаб обновил потери врага

Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.11 ориентировочно составили:

личного состава - около 87310 (+600) человек ликвидировано,

танков - 2905 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5856 (+8) ед,

артиллерийских систем -1897 (+1) ед,

РСЗО - 395 (+0) ед,

средства ПВО - 209 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1555 (+1),

крылатые ракеты - 531 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4412 (+6) ед,

специальная техника - 163 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что украинские военные за минувшие сутки отразили пять атак россиян на Донбассе, а оккупанты тем временем готовятся к новой волне скрытой мобилизации.

Добавим, что также американский Институт изучения войны опубликовал свежую карту боев в Украине.

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