ВСУ ликвидировали еще 600 оккупантов за сутки: Генштаб обновил потери врага

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 600 оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в войне уже около 87 310 военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.11 ориентировочно составили:
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.
Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что украинские военные за минувшие сутки отразили пять атак россиян на Донбассе, а оккупанты тем временем готовятся к новой волне скрытой мобилизации.
Добавим, что также американский Институт изучения войны опубликовал свежую карту боев в Украине.
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