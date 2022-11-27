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ВСУ ликвидировали еще 600 оккупантов за сутки: Генштаб обновил потери врага

Фото: ВСУ ликвидировали еще 600 оккупатов за сутки (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 600 оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в войне уже около 87 310 военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.11 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 87310 (+600) человек ликвидировано,
  • танков - 2905 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5856 (+8) ед,
  • артиллерийских систем -1897 (+1) ед,
  • РСЗО - 395 (+0) ед,
  • средства ПВО - 209 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1555 (+1),
  • крылатые ракеты - 531 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4412 (+6) ед,
  • специальная техника - 163 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что украинские военные за минувшие сутки отразили пять атак россиян на Донбассе, а оккупанты тем временем готовятся к новой волне скрытой мобилизации.

Добавим, что также американский Институт изучения войны опубликовал свежую карту боев в Украине.

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