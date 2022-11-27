ВСУ ликвидировали еще 600 оккупантов за сутки: Генштаб обновил потери врага
Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 600 оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в войне уже около 87 310 военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.11 ориентировочно составили:
- личного состава - около 87310 (+600) человек ликвидировано,
- танков - 2905 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5856 (+8) ед,
- артиллерийских систем -1897 (+1) ед,
- РСЗО - 395 (+0) ед,
- средства ПВО - 209 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1555 (+1),
- крылатые ракеты - 531 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4412 (+6) ед,
- специальная техника - 163 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.
Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что украинские военные за минувшие сутки отразили пять атак россиян на Донбассе, а оккупанты тем временем готовятся к новой волне скрытой мобилизации.
Добавим, что также американский Институт изучения войны опубликовал свежую карту боев в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.