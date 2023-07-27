ЗСУ ліквідували ще 590 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 27 липня, склали 590 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 244 270 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 27 липня 2023 року орієнтовно склали:
Ситуація на фронті
Як пише Інститут вивчення війни (ISW), минулої доби українські війська розпочали значну контрнаступальну операцію на заході Запорізької області з використанням великої кількості техніки.
Також ЗСУ продовжують вести успішні наступальні дії на південному фланзі Бахмуту.
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