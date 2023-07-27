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ВСУ ликвидировали еще 590 оккупантов: Генштаб обновил потери врага

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 27 июля, составили 590 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 244 270 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 27 июля 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - 244270 (+590) человек ликвидировано;
  • танков - 4186 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин - 8147 (+11) ед;
  • артиллерийских систем - 4745 (+18);
  • РСЗО - 698 ед;
  • средства ПВО - 457 ед;
  • самолетов - 315 ед;
  • вертолетов - 311 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3996 (+3);
  • крылатые ракеты - 1347 (+40);
  • корабли /катера - 18 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7229 (+18) ед;
  • специальная техника - 708 ед.

Ситуация на фронте

Как пишет Институт изучения войны (ISW), за прошедшие сутки украинские войска начали значительную контрнаступательную операцию на западе Запорожской области с использованием большого количества техники.

Также ВСУ продолжают вести успешные наступательные действия на южном фланге Бахмута.

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