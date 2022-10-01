ВСУ ликвидировали еще 530 оккупантов и "приземлили" вертолет: новые потери России
Фото: ВСУ ликвидировали еще 530 оккупантов и приземлили вертолет (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 530 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 59 610 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошлые сутки российские оккупанты понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Общие боевые потери России на 1 октября ориентировочно составили:
- личного состава - около 59610 (+530) человек ликвидировано;
- танков - 2354 (+16);
- боевых бронированных машин - 4949 (+17);
- артиллерийских систем - 1397 (+6);
- РСЗО - 336 (+3);
- средства ПВО - 176 (+0);
- самолетов - 264 (+0);
- вертолетов - 226 (+1);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 1009 (+6);
- крылатые ракеты - 246 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3786 (+18);
- специальной техники - 131 (+0).
Напомним, операция по окружению захватчиков в районе Лимана находится "на этапе завершения". По данным ISW, Вооруженные силы Украины, вероятно, полностью окружат или возьмут под контроль Лиман в течение следующих 72 часов.
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