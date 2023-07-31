ЗСУ ліквідували ще 490 окупантів та 21 артсистему: Генштаб оновив втрати ворога

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 31 липня, склали 490 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 246 190 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 31 липня 2023 року орієнтовно склали:
Ситуація на фронті
Як пише Інститут вивчення війни (ISW), ЗСУ поступово просуваються на Мелітопольскому та Бердянському напрямках, а росіяни намагаються перехопити ініціативу на лінії Сватове-Кремінна.
За даними Генштабу, протягом минулої доби на фронтах відбулось понад 20 бойових зіткнень. Сили оборони знищили 4 ворожих "шахеди", ЗРК, 8 артилерійських засобів, 2 станції РЕБ та 2 райони зосередження особового складу ворога.
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