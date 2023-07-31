UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ ліквідували ще 490 окупантів та 21 артсистему: Генштаб оновив втрати ворога

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 31 липня, склали 490 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 246 190 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 31 липня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу - 246190 (+490) осіб ліквідовано;
  • танків - 4211 (+6) од;
  • бойових броньованих машин - 8188 (+10) од;
  • артилерійських систем - 4816 (+21);
  • РСЗВ - 699 (+1) од;
  • засоби ППО - 460 (+1);
  • літаків - 315 од;
  • гелікоптерів - 311 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4017 (+6);
  • крилаті ракети - 1347;
  • кораблі /катери - 18 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7292 (+17) од;
  • спеціальна техніка - 715 (+4) од.

Ситуація на фронті

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), ЗСУ поступово просуваються на Мелітопольскому та Бердянському напрямках, а росіяни намагаються перехопити ініціативу на лінії Сватове-Кремінна.

За даними Генштабу, протягом минулої доби на фронтах відбулось понад 20 бойових зіткнень. Сили оборони знищили 4 ворожих "шахеди", ЗРК, 8 артилерійських засобів, 2 станції РЕБ та 2 райони зосередження особового складу ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупантиЗбройні сили УкраїниГенштаб ВСУВійна Росії проти України