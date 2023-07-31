ВСУ ликвидировали еще 490 оккупантов и 21 артсистему: Генштаб обновил потери врага

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 31 июля, составили 490 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 246 190 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 31 июля 2023 года ориентировочно составили:
Ситуация на фронте
Как пишет Институт изучения войны (ISW), ВСУ постепенно продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а россияне пытаются перехватить инициативу на линии Сватово-Кременная.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронтах произошло более 20 боевых столкновений. Силы обороны уничтожили 4 вражеских "шахеда", ЗРК, 8 артиллерийских средств, 2 станции РЭБ и 2 района сосредоточения личного состава врага.
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