ВСУ ликвидировали еще 420 оккупантов: новые потери россиян от Генштаба
Фото: ВСУ ликвидировали еще 420 оккупантов (GettyImages)
Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 420 оккупантов. В общей сложности потери российской армии с начала полномасштабного вторжения достигли около 97 690 военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.12 ориентировочно составили:
- личного состава - около 97690 (+420) человек ликвидировано,
- танков - 2985 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 5958 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 1947 (+1) ед,
- РСЗО - 410 (+0) ед,
- средства ПВО - 211 (+0) ед,
- самолетов - 281 (+0) ед,
- вертолетов - 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1648 (+0),
- крылатые ракеты - 653 (+61),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4577 (+14) ед,
- специальная техника - 174 (+2).
Напомним также мы писали о том, что украинские десантники уничтожили позицию россиян вместе с БК на Луганском направлении.
Добавим, ранее украинские бойцы разбили вражеское ДРГ в районе Бахмута Донецкой области и уничтожили целое подразделение врага.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.