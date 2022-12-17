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ВСУ ликвидировали еще 420 оккупантов: новые потери россиян от Генштаба

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Киев, Суббота 17 декабря 2022 10:35
ВСУ ликвидировали еще 420 оккупантов: новые потери россиян от Генштаба Фото: ВСУ ликвидировали еще 420 оккупантов (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 420 оккупантов. В общей сложности потери российской армии с начала полномасштабного вторжения достигли около 97 690 военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.12 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 97690 (+420) человек ликвидировано,
  • танков - 2985 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 5958 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 1947 (+1) ед,
  • РСЗО - 410 (+0) ед,
  • средства ПВО - 211 (+0) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1648 (+0),
  • крылатые ракеты - 653 (+61),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4577 (+14) ед,
  • специальная техника - 174 (+2).

Напомним также мы писали о том, что украинские десантники уничтожили позицию россиян вместе с БК на Луганском направлении.

Добавим, ранее украинские бойцы разбили вражеское ДРГ в районе Бахмута Донецкой области и уничтожили целое подразделение врага.

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