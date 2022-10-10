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ЗСУ ліквідували ще 370 окупантів та "приземлили" літак: нові втрати РФ

Фото: ЗСУ ліквідували ще 370 окупантів та приземлили ворожий літак (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Минулої доби українські військові ліквідували ще 370 російських окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 62 870 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Найбільші втрати противник зазнав на Криворізькому та Краматорському напрямках.

Загальні бойові втрати противника на 10 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 62870 (+370);
  • танків - 2495 (+9);
  • бойових броньованих машин - 5149 (+16);
  • артилерійських систем - 1486 (+9);
  • РСЗВ - 353 (+5);
  • кошти ППО - 181 (+1);
  • літаків - 267 (+1);
  • вертольотів - 235 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1097 (+11);
  • крилаті ракети - 249 (+2);
  • кораблі/катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3908 (+18);
  • спеціальна техніка - 136 (+0).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська стягують живу силу та техніку на напрям просування Сил оборони на півдні.

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