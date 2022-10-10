ЗСУ ліквідували ще 370 окупантів та "приземлили" літак: нові втрати РФ

Минулої доби українські військові ліквідували ще 370 російських окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 62 870 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Найбільші втрати противник зазнав на Криворізькому та Краматорському напрямках.
Загальні бойові втрати противника на 10 жовтня орієнтовно склали:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська стягують живу силу та техніку на напрям просування Сил оборони на півдні.
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