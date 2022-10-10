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ВСУ ликвидировали еще 370 оккупантов и "приземлили" самолет: новые потери РФ

Фото: ВСУ ликвидировали еще 370 оккупантов и приземлили вражеский самолет (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 370 российских оккупантов. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 62870 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Краматорском направлениях.

Общие боевые потери противника на 10 октября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 62870 (+370);
  • танков - 2495 (+9);
  • боевых бронированных машин - 5149 (+16);
  • артиллерийских систем - 1486 (+9);
  • РСЗО - 353 (+5);
  • средства ПВО - 181 (+1);
  • самолетов - 267 (+1);
  • вертолетов - 235 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1097 (+11);
  • крылатые ракеты - 249 (+2);
  • корабли/катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3908 (+18);
  • специальная техника - 136 (+0).

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска стягивают живую силу и технику на направление продвижения Сил обороны на юге.

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