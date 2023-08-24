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ЗСУ ліквідували ще 340 окупантів і 23 ББМ: Генштаб оновив втрати РФ

Четвер 24 серпня 2023 08:00
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ЗСУ ліквідували ще 340 окупантів і 23 ББМ: Генштаб оновив втрати РФ Фото: Генштаб ЗСУ оновив втрати російських загарбників за добу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України за добу ліквідували 340 російських окупантів, таким чином противник з початку повномасштабного вторгнення у нашу країну втратив уже 259 160 військових. Також бійці ЗСУ знищили ще 23 ББМ, 3 системи ППО та 20 БПЛА ворога.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 24.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 259 160 (+340) осіб ліквідовано;
  • танків - 4375 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин - 8511 (+23) од.;
  • артилерійських систем - 5333 (+15) од.;
  • РСЗВ - 723 (+1) од.;
  • засоби ППО - 494 (+3) од.;
  • літаків - 315 од.;
  • вертольотів - 316 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4344 (+20) од.;
  • крилаті ракети - 1406 од.;
  • кораблі/катери - 18 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7773 (+28) од.;
  • спеціальна техніка - 801 (+1) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Загалом протягом доби на фронтах відбулось 23 бойових зіткнення.

Згідно з новим звітом Інституту вивчення війни (ISW), бійці ЗСУ мали значний успіх у Запорізькій області, крім цього Сили оборони б'ються за Кліщіївку та продовжують зусилля з форсування Дніпра в Херсонській області.

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