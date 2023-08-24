ВСУ ликвидировали еще 340 оккупантов и 23 ББМ: Генштаб обновил потери РФ

Сили обороны Украины за сутки ликвидировали 340 российских оккупантов, таким образом противник с начала полномасштабного вторжения в нашу страну потерял уже 259160 военных. Также бойцы ВСУ уничтожили еще 23 ББМ, 3 системы ПВО и 20 БПЛА врага.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на Facebook -страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.08.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 259160 (+340) человек ликвидировано;

танков - 4375 (+2) ед.;

боевых бронированных машин - 8511 (+23) ед.;

артиллерийских систем - 5333 (+15) ед.;

РСЗО - 723 (+1) ед.;

средства ПВО - 494 (+3) ед.;

самолетов - 315 ед.;

вертолетов - 316 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4344 (+20) ед.;

крылатые ракеты - 1406 ед.;

корабли/катера - 18 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 7773 (+28) ед.;

специальная техника - 801 (+1) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Всего в течение суток на фронтах произошло 23 боевых столкновения.

Согласно новому отчету Института изучения войны (ISW), бойцы ВСУ имели значительный успех в Запорожской области, кроме этого Силы обороны сражаются за Клещиевку и продолжают усилия по форсированию Днепра в Херсонской области.