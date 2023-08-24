ВСУ ликвидировали еще 340 оккупантов и 23 ББМ: Генштаб обновил потери РФ
Сили обороны Украины за сутки ликвидировали 340 российских оккупантов, таким образом противник с начала полномасштабного вторжения в нашу страну потерял уже 259160 военных. Также бойцы ВСУ уничтожили еще 23 ББМ, 3 системы ПВО и 20 БПЛА врага.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 259160 (+340) человек ликвидировано;
- танков - 4375 (+2) ед.;
- боевых бронированных машин - 8511 (+23) ед.;
- артиллерийских систем - 5333 (+15) ед.;
- РСЗО - 723 (+1) ед.;
- средства ПВО - 494 (+3) ед.;
- самолетов - 315 ед.;
- вертолетов - 316 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4344 (+20) ед.;
- крылатые ракеты - 1406 ед.;
- корабли/катера - 18 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 7773 (+28) ед.;
- специальная техника - 801 (+1) ед.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Всего в течение суток на фронтах произошло 23 боевых столкновения.
Согласно новому отчету Института изучения войны (ISW), бойцы ВСУ имели значительный успех в Запорожской области, кроме этого Силы обороны сражаются за Клещиевку и продолжают усилия по форсированию Днепра в Херсонской области.
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