ЗСУ ліквідували російський танк Т-72 "Урал" на Покровському напрямку (відео)

ЗСУ знищили російський танк Т-72 "Урал" на Покровському напрямку. Удар був завданий з допомогою дрона Nemesis, що вивело танк з ладу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
На Покровському напрямку українські сили завдали чергового точного удару по бронетехніці російських військ. Оператори батальйону безпілотних систем "Хижаки висот" знищили танк Т-72 "Урал" - один із найбільш розповсюджених і небезпечних зразків бронетехніки на озброєнні армії РФ.
За допомогою дрона-бомбера Nemesis українські пілоти виявили ціль, відпрацювали з точністю й перетворили танк на купу металу.
Це основний бойовий танк, розроблений у Радянському Союзі ще у 1970-х роках. Попри свій вік, машина пройшла низку модернізацій і досі становить значну загрозу на полі бою.
Танки цієї серії мають потужну 125-міліметрову гармату, здатну вести вогонь як звичайними снарядами, так і керованими ракетами. Завдяки автомату заряджання Т-72 потребує менше екіпажу, ніж більшість аналогів, і здатен швидко реагувати на зміну обстановки.
Його броня розрахована на протистояння протитанковим засобам, а маневреність дозволяє діяти в складних умовах, включаючи штурмові операції та підтримку проривів.
Знищення такого танка є вагомим ударом по бойовому потенціалу противника.
Нагадаємо, що на Покровському напрямку ворог намагався прорвати оборону в районах Калинового, Тарасівки, Єлизаветівки, Піщаного, Удачного, Успенівки, Преображенки, Надіївки та Андріївки. Усі спроби агресора були відбиті, із значними втратами для нього.
Крім того, минулої доби втрати російських загарбників склали 1240 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, сім бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, дві РСЗВ, 78 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 128 одиниць автомобільної техніки окупантів.
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