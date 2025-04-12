ВСУ ликвидировали российский танк Т-72 "Урал" на Покровском направлении (видео)

ВСУ уничтожили российский танк Т-72 "Урал" на Покровском направлении. Удар был нанесен с помощью дрона Nemesis, что вывело танк из строя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".
На Покровском направлении украинские силы нанесли очередной точный удар по бронетехнике российских войск. Операторы батальона беспилотных систем "Хищники высот" уничтожили танк Т-72 "Урал" - один из самых распространенных и опасных образцов бронетехники на вооружении армии РФ.
С помощью дрона-бомбера Nemesis украинские пилоты обнаружили цель, отработали с точностью и превратили танк в груду металла.
Это основной боевой танк, разработанный в Советском Союзе еще в 1970-х годах. Несмотря на свой возраст, машина прошла ряд модернизаций и до сих пор представляет значительную угрозу на поле боя.
Танки этой серии имеют мощную 125-миллиметровую пушку, способную вести огонь как обычными снарядами, так и управляемыми ракетами. Благодаря автомату заряжания Т-72 требует меньше экипажа, чем большинство аналогов, и способен быстро реагировать на изменение обстановки.
Его броня рассчитана на противостояние противотанковым средствам, а маневренность позволяет действовать в сложных условиях, включая штурмовые операции и поддержку прорывов.
Уничтожение такого танка является весомым ударом по боевому потенциалу противника.
Напомним, что на Покровском направлении враг пытался прорвать оборону в районах Калинового, Тарасовки, Елизаветовки, Песчаного, Удачного, Успеновки, Преображенки, Надиевки и Андреевки. Все попытки агрессора были отбиты, со значительными потерями для него.
Кроме того, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1240 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, семь боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, две РСЗО, 78 БпЛА оперативно-тактического уровня и 128 единиц автомобильной техники оккупантов.
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