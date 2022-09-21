ЗСУ ліквідували понад 55 тисяч російських окупантів

Фото: Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України (Getty Images)

Збройні сили України ліквідували ще 300 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 55 110 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.