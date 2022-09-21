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ЗСУ ліквідували понад 55 тисяч російських окупантів

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Середа 21 вересня 2022 09:06
ЗСУ ліквідували понад 55 тисяч російських окупантів Фото: Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Збройні сили України ліквідували ще 300 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 55 110 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Загальні бойові втрати Росії на 21 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 55110 (+300) осіб ліквідовано;
  • танків - 2227 (+11);
  • бойових броньованих машин - 4748 (+24);
  • артилерійських систем - 1340 (+17);
  • РСЗВ - 318 (+0);
  • кошти ППО - 168 (+0);
  • літаків - 253 (+1);
  • вертольотів - 217 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 932 (+7);
  • крилаті ракети - 239 (+0);
  • кораблі/катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3610 (+23);
  • спеціальної техніки - 125 (+0).

Нагадаємо, ЗСУ на півдні вразили ворожу колону техніки, яку готували до переправки через Дніпро.

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