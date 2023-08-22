ЗСУ ліквідували понад 300 росіян та знищили 5 складів боєприпасів на Таврійському напрямку

Як повідомляється, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

В напрямку Роботиного ЗСУ мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 21 авіаційного удару, провів 16 бойових зіткнень.До того ж росіяни здійснили 711 обстрілів застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.

Досі залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Желанне Друге, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 30 населених пунктів, серед них Гуляйпільське, Чарівне, Єгорівка, Степове, Лобкове, П’ятихатки Запорізької області.

Втрати ворога

Тим часом підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1290 вогневих завдань.

Втрати ворога вбитими та пораненими склали 308 осіб (загиблі - 139, поранені - 169).

Також українські бійці знищили 41 одиницю військової техніки росіян. Зокрема, 1 танк, 8 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ, 1 важку вогенеметну систему залпового вогню "Солнцепьок", 2 ПТРК, 3 БПЛА, 15 одиниць автомобільної та 2 - спеціальної техніки.

Військові також знищили 5 складів боєприпасів та 2 пункти управління окупантів.

Мародерство росіян на окупованих територіях

Російські загарбники продовжують активно займатися мародерством та знущатися з мирного українського населення на тимчасово окупованих територіях.

Так, до міста Токмак Запорізької області, прибули підрозділи російських окупантів з Республіки Бурятія, які систематично тероризують місцевих мешканців, ніби-то перевіряючи їх на наявність документів на право проживання у власних оселях.

В разі, якщо загарбники виявляють, що у мешканців немає документів на власність, або права проживання, - то відбирають усе майно та житло під виглядом так званої "конфіскації", а також б’ють тих громадян, хто висловлює невдоволення і протест.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень, ЗСУ уразили 4 пункти управління окупантів.

Окрім того, як пише Інститут вивчення війни (ISW), ЗСУ досягли успіхів у районі Кремінної та просунулися до центру Роботиного.

Як повідомили у Генштабі, втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 22 серпня, склали 410 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 258 340 військових. Крім того, ЗСУ знищили 31 артсистему, 27 ББМ та 4 танки ворога.