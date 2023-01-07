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ВСУ ликвидировали почти полтысячи оккупантов за сутки, - Генштаб

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Суббота 07 января 2023 08:12
ВСУ ликвидировали почти полтысячи оккупантов за сутки, - Генштаб Фото: Генштаб ВСУ обновил потери российских захватчиков за сутки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты ежедневно продолжают нести в Украине существенные потери. Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще почти полтысячи захватчиков, а теперь общее количество уничтоженных солдат врага с момента полномасштабного вторжения РФ составило 110 740.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около110740 (+490) человек ликвидировано,
  • танков - 3066 (+2) ед.,
  • боевых бронированных машин - 6125 (+1) ед.,
  • артиллерийских систем - 2062 (+3) ед.,
  • РСЗО - 431 (+0) ед.,
  • средства ПВО - 217 (+2) ед.,
  • самолетов - 285 (+0) ед.,
  • вертолетов - 272 (+0) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1844 (+0) ед.,
  • крылатые ракеты - 723 (+0) ед.,
  • корабли /катера - 16 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4798 (+1) ед.,
  • специальная техника - 182 (+0) ед.,

Данные уточняются, добавили в военном командовании.

ВСУ ликвидировали почти полтысячи оккупантов за сутки, - Генштаб

В Генштабе ВСУ 7 января рассказали о потерях российских оккупантов за сутки (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ продолжает меры по мобилизации для поддержания наступления и восполнения своих потерь.

Так, перед этим, за 6 января, авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. А также украинские военные провели успешную контратаку в Бахмуте, что позволило отбросить оккупантов в городе.

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