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ЗСУ ліквідували майже 200 росіян та знищили 3 склади боєприпасів на Таврійському напрямку

Вівторок 05 вересня 2023 15:55
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ЗСУ ліквідували майже 200 росіян та знищили 3 склади боєприпасів на Таврійському напрямку Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські військові за минулу добу ліквідували майже 200 російських окупантів та знищили 3 склади боєприпасів росіян на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавського.

За його словами, на Таврійському напрямку триває робота Сил оборони України.

Загалом, протягом минулої доби ворог 13 разів атакував позиції українських бійців та здійснив 788 обстрілів. Також росіяни завдали 1 ракетного та 24 авіаударів.

Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1218 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога склали 172 особи (безповоротні - 63, поранені - 106, полонені - 3).

Крім того, ЗСУ знищили ще 20 одиниць військової техніки російських загарбників, а саме:

  • 2 танки;
  • 2 ББМ;
  • 7 артилерійських систем та мінометів;
  • 2 БПЛА;
  • 5 одиниць автомобільної техніки;
  • 2 одиниці спеціальної техніки.

Також на цьому напрямку нашими бійцями було знищено 3 склади боєприпасів та 1 пункт управління ворога.

Ситуація на фронті

За останніми даними Генштабу, українські воїни мали успіх у напрямку Роботине - Новопрокопівка. ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження по виявленим цілям противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Сили оборони також продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.

Українські військові ліквідували минулої доби ще 560 російських загарбників, таким чином загальні втрати росармії в нашій країні перевищили в живій силі 265 тисяч. Також Сили оборони знищили систему ППО та дев'ять танків.

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