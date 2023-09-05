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ВСУ ликвидировали около 200 россиян и уничтожили 3 склада боеприпасов на Таврическом направлении

Вторник 05 сентября 2023 15:55
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ВСУ ликвидировали около 200 россиян и уничтожили 3 склада боеприпасов на Таврическом направлении Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали около 200 российских оккупантов и уничтожили 3 склада боеприпасов россиян на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

По его словам, на Таврическом направлении идет работа Сил обороны Украины.

Всего за прошедшие сутки враг 13 раз атаковал позиции украинских бойцов и совершил 788 обстрелов. Также россияне нанесли 1 ракетный и 24 авиаудара.

Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1218 огневых задач.

За последние сутки потери врага составили 172 человека (безвозвратные - 63, раненые - 106, пленные - 3).

Кроме того, ВСУ уничтожили еще 20 единиц военной техники российских захватчиков, а именно:

  • 2 танка;
  • 2 ББМ;
  • 7 артиллерийских систем и минометов;
  • 2 БПЛА;
  • 5 единиц автомобильной техники;
  • 2 единицы специальной техники.

Также на этом направлении нашими бойцами было уничтожено 3 склада боеприпасов и 1 пункт управления врага.

Ситуация на фронте

По последним данным Генштаба, украинские воины имели успех в направлении Роботино - Новопрокоповка. ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение по выявленным целям противника и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Силы обороны также продолжают вести наступательные действия к югу от Бахмута. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы.

Украинские военные ликвидировали за прошедшие сутки еще 560 российских захватчиков, таким образом общие потери росармии в нашей стране превысили в живой силе 265 тысяч. Также Силы обороны уничтожили систему ПВО и 9 танков.

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Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
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