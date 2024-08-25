ЗСУ ліквідували за добу майже 1200 загарбників, засіб ППО та 2 РСЗВ, - Генштаб

Нагадаємо, за даними ISW, українські військові мали успіх в Луганській області, а росіяни продовжують активно наступати в Донецькій області.

Минулої ночі у Харкові та Чугуєві пролунали вибухи. Внаслідок атаки загорівся приватний будинок, двоє постраждалих.

Крім того, ввечері у суботу, 24 серпня, військові агресора обстріляли ракетами Суми. Внаслідок атаки поранено семеро людей.

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