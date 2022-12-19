ЗСУ ліквідували 520 окупантів та "приземлили" вісім дронів: Генштаб оновив втрати РФ
Фото: Генштаб оновив втрати РФ (Getty Images)
Українські військові за минулу добу знищили ще 520 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 98 800 своїх військових.
Загальні бойові втрати противника на 19.12 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 98 800 (+520) осіб ліквідовано,
- танків - 2988 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 5969 (+6) од,
- артилерійських систем - 1953 (+5) од,
- РСЗВ - 410 (+0) од,
- засобів ППО - 212 (+1) од,
- літаків - 281 (+0) од,
- гелікоптерів - 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1657 (+8),
- крилатих ракет - 653 (+0),
- кораблів /катерів - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4592 (+13) од,
- спеціальної техніки - 175 (+1).
Як повідомлялося раніше, українські військові зупинили ворожі атаки в районі 15 населених пунктів у Луганській та Донецькій областях.
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